Жительница Удмуртии вступила в украинскую террористическую организацию и была задержана за госизмену
ФСБ выявила жительницу Ижевска, примкнувшую к украинским террористам
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили жительницу Ижевска, вступившую в украинскую террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Удмуртской Республике.
"УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства выявлена жительница Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организаций", — говорится в сообщении.
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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ