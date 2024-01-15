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15 января, 07:42

Жительница Удмуртии вступила в украинскую террористическую организацию и была задержана за госизмену

ФСБ выявила жительницу Ижевска, примкнувшую к украинским террористам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили жительницу Ижевска, вступившую в украинскую террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

"УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства выявлена жительница Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организаций", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", по ней женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Ранее в Пензе задержали работника режимного предприятия, сотрудничавшего со спецслужбами Польши. Он сам связался с той стороной и передавал сведения о работе объекта, в том числе об объёмах производства в рамках гособоронзаказа. Возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Матвей Константинов
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