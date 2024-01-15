Жительница Удмуртии вступила в украинскую террористическую организацию и была задержана за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили жительницу Ижевска, вступившую в украинскую террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

"УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства выявлена жительница Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организаций", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", по ней женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.