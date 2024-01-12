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12 января, 07:32

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на спецслужбы Польши

ФСБ задержала в Пензенской области работника режимного предприятия за сотрудничество со спецслужбой Польши. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, россиянин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб и передавал сведения о деятельности предприятия, в частности, об объёмах производства в рамках гособоронзаказа. От польских спецслужб взамен он ожидал содействия в выезде из России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

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А ранее ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. При этом выяснилось, что у диверсанта за плечами два выполненных задания из Киева.

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Александра Вишнякова
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