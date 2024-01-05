ФСБ раскрыла опытного агента спецслужб Украины и сорвала диверсию на военном объекте
ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ
ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. У него за плечами два выполненных задания из Киева, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Минобороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в Интернете", — уточнили в ЦОС.
Силовики выяснили, что он причастен к совершённым в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане. У фигуранта нашли средства связи и электронные носители информации, содержащие фотоотчёты и переписку с украинскими кураторами.
Задержанный, а также собранные доказательства его вины переданы в Следственный комитет РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что два жителя Волгоградской области задержаны за диверсии на железной дороге. Молодые злоумышленники выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. 15 декабря они сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе, а 21 декабря подожгли релейный шкаф в том же районе.
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