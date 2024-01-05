ФСБ раскрыла опытного агента спецслужб Украины и сорвала диверсию на военном объекте

ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. У него за плечами два выполненных задания из Киева, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Минобороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в Интернете", — уточнили в ЦОС.

Силовики выяснили, что он причастен к совершённым в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане. У фигуранта нашли средства связи и электронные носители информации, содержащие фотоотчёты и переписку с украинскими кураторами.

Задержанный, а также собранные доказательства его вины переданы в Следственный комитет РФ.