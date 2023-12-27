В Самарской области предотвращён теракт

Сотрудники Самарского областного управления ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемого удалось задержать, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 27 декабря.

"УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самары, причастного к приготовлению террористического акта", — говорится в сообщении.

Подозреваемый является сторонником террористического легиона "Свобода России"*. Мужчину задержали 15 ноября. В ходе обыска у него дома была найдена бутылка с зажигательной смесью, компьютерная техника и гаджеты, с помощью которых он общался с представителями украинской террористической организации. Уточняется, что задержанный хотел подорвать объект транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги. Самарский районный суд постановил взять его под арест, возбуждено уголовное дело.

А ранее Лайф рассказывал, что два жителя Волгоградской области задержаны за диверсии на железной дороге. Молодые злоумышленники выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. 15 декабря они сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе, а 21 декабря подожгли релейный шкаф в том же районе.