ФСБ задержала в Ростовской области украинца по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Украинец в интересах противника собирал информацию о местах дислокации российских воинских подразделений.

В УФСБ РФ по региону уточнили, что 40-летний мужчина передавал данные о личном составе и передвижениях ВС РФ украинской разведке через мессенджеры.

"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооружённых сил Российской Федерации и техники", — добавили в спецслужбе.

Против украинца возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".