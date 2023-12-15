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15 декабря, 07:45

ФСБ задержала в Ростовской области украинца по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Украинец в интересах противника собирал информацию о местах дислокации российских воинских подразделений.

В УФСБ РФ по региону уточнили, что 40-летний мужчина передавал данные о личном составе и передвижениях ВС РФ украинской разведке через мессенджеры.

"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооружённых сил Российской Федерации и техники", добавили в спецслужбе.

Против украинца возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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А ранее Лайф рассказывал, что силовикам удалось предотвратить теракт на железнодорожном вокзале в Нальчике. У 42-летнего местного жителя нашли два СВУ, которые он собирался привести в действие под Новый год. Подозреваемый тоже общался с кураторами с Украины.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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