В Волгоградской области задержали двух диверсантов, выполнявших задания СБУ за биткоины

В Волгоградской области задержали двух местных жителей, которые выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, 18-летний Андрей и 19-летний Евгений, которые нигде не учатся и не работают, 15 декабря сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе. 21 декабря они подожгли релейник в том же районе. О пострадавших и задержках поездов не сообщалось.

Вскоре подозреваемые в поджогах были задержаны. При себе они имели мобильные телефоны, в которых правоохранители обнаружили переписку с украинским куратором. Оказалось, что за две диверсии на железной дороге им перевели на криптокошелёк 0,0076 BTC (около 30 тысяч рублей). По месту жительства задержанных были изъяты жидкость для розжига, инструменты, банковские карты, телефоны и компьютеры.

В настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога". Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.