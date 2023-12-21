В Запорожской области задержали диверсионную группу "Чёрный саботаж", работавшую на СБУ

Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области трёх несовершеннолетних участников диверсионной группы "Чёрный саботаж", подозреваемых в организации терактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

На Запорожье задержали диверсионную группу "Чёрный саботаж", работавшую на СБУ. Видео © t.me / zvezdanews

"Члены группы <...> по заданию своих кураторов с украинской стороны ещё в 2022 году получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе", — рассказали в ведомстве.

За время своей деятельности диверсанты успели организовать несколько терактов, направленных против должностных лиц органов власти. В декабре минувшего года они передали СБУ координаты гостиничного комплекса "Привал охотника". В результате дальнейшего обстрела там погибли два гражданских лица, ещё трое получили ранения.

Кроме того, в июне текущего года задержанные изготовили самодельное взрывное устройство в целях покушения на руководителя федеральной общественной организации, позже ставшего депутатом первого созыва законодательного собрания региона.

Помимо этого, диверсанты отметились установкой взрывчатки на железной дороге в районе Мелитополя, дважды они не смогли довести дело до конца "по независящим от них причинам". По данным оперативников, в группу также входили ещё два человека, которые, предположительно, погибли при непроизвольном подрыве взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов". На видео — изъятые у диверсантов предметы и их допрос.