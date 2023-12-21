Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 13:53

В Запорожской области задержали диверсионную группу "Чёрный саботаж", работавшую на СБУ

Под Запорожьем задержали диверсионную группу, совершавшую теракты по заданию СБУ

Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области трёх несовершеннолетних участников диверсионной группы "Чёрный саботаж", подозреваемых в организации терактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

На Запорожье задержали диверсионную группу "Чёрный саботаж", работавшую на СБУ. Видео © t.me / zvezdanews

"Члены группы <...> по заданию своих кураторов с украинской стороны ещё в 2022 году получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе", — рассказали в ведомстве.

За время своей деятельности диверсанты успели организовать несколько терактов, направленных против должностных лиц органов власти. В декабре минувшего года они передали СБУ координаты гостиничного комплекса "Привал охотника". В результате дальнейшего обстрела там погибли два гражданских лица, ещё трое получили ранения.

Кроме того, в июне текущего года задержанные изготовили самодельное взрывное устройство в целях покушения на руководителя федеральной общественной организации, позже ставшего депутатом первого созыва законодательного собрания региона.

Помимо этого, диверсанты отметились установкой взрывчатки на железной дороге в районе Мелитополя, дважды они не смогли довести дело до конца "по независящим от них причинам". По данным оперативников, в группу также входили ещё два человека, которые, предположительно, погибли при непроизвольном подрыве взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов". На видео — изъятые у диверсантов предметы и их допрос.

Глава ФСБ рассказал о попытках Киева заслать агентуру в Россию
Глава ФСБ рассказал о попытках Киева заслать агентуру в Россию

Ранее сотрудники ФСБ нашли в Волновахском районе Донецкой Народной Республики секретный тайник СБУ. Внутри были документы с компроматом на агентов спецслужб Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров