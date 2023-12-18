Секретный тайник Службы безопасности Украины обнаружен в Волновахском районе ДНР. Найденные там документы содержат компромат на агентов спецслужб Незалежной. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, содействие силовикам оказали органы военной контрразведки Тихоокеанского флота. Бумаги находились в полипропиленовых мешках, расположенных в подвале одного из домов. Их планировалось эвакуировать до начала спецоперации, однако СБУ так и не успела осуществить задуманное.