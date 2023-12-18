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18 декабря, 03:19

ФСБ обнаружила под Донецком тайник СБУ с забытыми документами

Секретный тайник Службы безопасности Украины обнаружен в Волновахском районе ДНР. Найденные там документы содержат компромат на агентов спецслужб Незалежной. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, содействие силовикам оказали органы военной контрразведки Тихоокеанского флота. Бумаги находились в полипропиленовых мешках, расположенных в подвале одного из домов. Их планировалось эвакуировать до начала спецоперации, однако СБУ так и не успела осуществить задуманное.

"В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб", — гласит заявление ФСБ.

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Также публичными нередко становятся секретные данные Вооружённых сил Украины. Об этом заявила экс-замминистра МО Незалежной Анна Маляр, комментируя прослушку Валерия Залужного.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
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