СБУ показала первые фото украденного у России "скифского золота"

По данным СБУ, стоимость коллекции оценивается в полтора миллиона долларов. С момента воссоединения Крыма с РФ она находилась в музее Нидерландов.

"Сейчас на Украине находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях. Продолжаются мероприятия по возвращению на Украину других элементов "скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств", — отметили в СБУ.