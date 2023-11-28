СБУ показала первые фото украденного у России "скифского золота"
СБУ опубликовала первые фотографии доставленного на Украину "скифского золота"
"Скифское золото", доставленное на Украину из Нидерландов. Обложка © Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала первые фотографии доставленного на Украину из Нидерландов "скифского золота". Кадры ведомство разместило в своём телеграм-канале.
"Скифское золото", доставленное на Украину из Нидерландов. Фото © Служба безопасности Украины
По данным СБУ, стоимость коллекции оценивается в полтора миллиона долларов. С момента воссоединения Крыма с РФ она находилась в музее Нидерландов.
"Сейчас на Украине находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях. Продолжаются мероприятия по возвращению на Украину других элементов "скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств", — отметили в СБУ.
27 ноября украинская таможня заявила, что в страну привезли "скифское золото". Утверждалось, что грузовик с 2694 килограммами драгоценностей приехал в музей на территории Киево-Печерской лавры. В Кремле подчеркнули, что "скифское золото" принадлежит Крыму и должно находиться там.
Напомним, коллекция "скифского золота" состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года амстердамский суд постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. 22 ноября 2023 года в Киеве заявили, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота".