В Киеве утверждают, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота"

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины утверждает, что договорилось с нидерландским археологическим Музеем Алларда Пирсона о передаче Киеву коллекции "скифского золота" — части культурного наследия Крыма. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Уже скоро "скифское золото" вернётся на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договорённостей об условиях возвращения экспонатов", — говорится в сообщении.