В Киеве утверждают, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота"
Минкульт Украины заявил о соглашении с Нидерландами по передаче "скифского золота"
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря" из собрания крымских музеев в археологическом музее Алларда Пирсона. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины утверждает, что договорилось с нидерландским археологическим Музеем Алларда Пирсона о передаче Киеву коллекции "скифского золота" — части культурного наследия Крыма. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
"Уже скоро "скифское золото" вернётся на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договорённостей об условиях возвращения экспонатов", — говорится в сообщении.
При этом не уточняются условия и дата передачи коллекции. Также в украинском министерстве заявили, что нидерландский музей отказался взыскивать средства за девятилетнее хранение экспозиции.
Коллекция "скифского золота" состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.