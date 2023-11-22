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22 ноября, 09:19

В Киеве утверждают, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота"

Минкульт Украины заявил о соглашении с Нидерландами по передаче "скифского золота"

<p>Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря" из собрания крымских музеев в археологическом музее Алларда Пирсона. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky</p>

Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря" из собрания крымских музеев в археологическом музее Алларда Пирсона. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины утверждает, что договорилось с нидерландским археологическим Музеем Алларда Пирсона о передаче Киеву коллекции "скифского золота" — части культурного наследия Крыма. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Уже скоро "скифское золото" вернётся на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договорённостей об условиях возвращения экспонатов", — говорится в сообщении.

При этом не уточняются условия и дата передачи коллекции. Также в украинском министерстве заявили, что нидерландский музей отказался взыскивать средства за девятилетнее хранение экспозиции.

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Коллекция "скифского золота" состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.

Никита Никонов
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