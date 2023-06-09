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9 июня, 18:53

Захарова пообещала Нидерландам адекватную реакцию на решение по "скифскому золоту"

Мария Захарова: Решение нидерландского суда по "скифскому золоту" ангажировано

Решение по "скифскому золоту", которое принял суд в Нидерландах, ангажировано и создаёт опасный прецедент, ситуация не останется без адекватной реакции Москвы. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Скифское золото" — часть культурного наследия Крыма, и решения политически ангажированных судов этого факта никак не отменяют, сообщили в ведомстве, отметив, что историческая справедливость будет восстановлена.

В Кремле отреагировали на планы Зеленского вслед за золотом скифов "вернуть и Крым"

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Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию музеев Крыма. До этого, 26 октября 2021 года, суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Юрий Лысенко
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