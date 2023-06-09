Захарова пообещала Нидерландам адекватную реакцию на решение по "скифскому золоту"
Мария Захарова: Решение нидерландского суда по "скифскому золоту" ангажировано
Решение по "скифскому золоту", которое принял суд в Нидерландах, ангажировано и создаёт опасный прецедент, ситуация не останется без адекватной реакции Москвы. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Скифское золото" — часть культурного наследия Крыма, и решения политически ангажированных судов этого факта никак не отменяют, сообщили в ведомстве, отметив, что историческая справедливость будет восстановлена.
Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию музеев Крыма. До этого, 26 октября 2021 года, суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине.
ТАСС / Пётр Ковалёв