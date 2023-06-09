Верховный суд Нидерландов определил судьбу золота скифов
Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу музеев Крыма на решение передать скифское золото Киеву
Верховный суд Нидерландов постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении суда, отклонившего кассационную жалобу крымских музеев.
"Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года постановил, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение было оставлено в силе", — информирует инстанция.
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Лайф уже сообщал, что после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию золота скифов Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в их экспозиции: золото скифов хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.