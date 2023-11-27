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27 ноября, 11:43

В Кремле высказались о передаче Украине украденного у РФ "скифского золота"

Песков: "Скифское золото" принадлежит Крыму и должно находиться там

<p>В Кремле высказались о передаче Украине украденного у РФ "скифского золота". Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky</p>

В Кремле высказались о передаче Украине украденного у РФ "скифского золота". Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Культурные ценности, известные как "скифское золото", должны принадлежать и храниться в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя передачу коллекции из Нидерландов на Украину.

"Оно принадлежит Крыму. И должно быть там", — отметил представитель Кремля на брифинге.

Ранее сегодня таможня Украины заявила, что в страну привезли "скифское золото". Утверждается, что грузовик с 2694 килограммами драгоценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины киевские таможенники проведут идентификацию сокровищ.

Захарова пообещала Нидерландам адекватную реакцию на решение по "скифскому золоту"

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Коллекция "скифского золота" состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. 22 ноября 2023 года в Киеве заявили, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота".

Александр Юнашев
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