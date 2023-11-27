В Кремле высказались о передаче Украине украденного у РФ "скифского золота"

Культурные ценности, известные как "скифское золото", должны принадлежать и храниться в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя передачу коллекции из Нидерландов на Украину.

"Оно принадлежит Крыму. И должно быть там", — отметил представитель Кремля на брифинге.