Украденное у России "скифское золото" доставили в Киево-Печерскую лавру
Таможня Украины заявила, что в страну привезли "скифское золото"
Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч ценнейших экспонатов. Фото © LIFE / Владимир Суворов
Коллекцию "скифского золота" привезли на Украину. Об этом сообщили в таможне страны. Грузовик с 2694 килограммами драгоценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ.
Грузовик с коллекцией "скифского золото" прибыл на Украину. Видео © Telegram / Державна митна служба України
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее прокомментировал передачу "скифского золота" Украине и подчеркнул, что драгоценности, вероятно, будут расхищены и перепроданы в частные коллекции.
"Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причём такие, которые ведутся на опережение", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.