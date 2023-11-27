Украденное у России "скифское золото" доставили в Киево-Печерскую лавру

"Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причём такие, которые ведутся на опережение", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.