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Украденное у России "скифское золото" доставили в Киево-Печерскую лавру

Таможня Украины заявила, что в страну привезли "скифское золото"

27 ноября, 10:36
<p>Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч ценнейших экспонатов. Фото © LIFE / Владимир Суворов</p>

Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч ценнейших экспонатов. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Коллекцию "скифского золота" привезли на Украину. Об этом сообщили в таможне страны. Грузовик с 2694 килограммами драгоценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ.

Грузовик с коллекцией "скифского золото" прибыл на Украину. Видео © Telegram / Державна митна служба України

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее прокомментировал передачу "скифского золота" Украине и подчеркнул, что драгоценности, вероятно, будут расхищены и перепроданы в частные коллекции.

"Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причём такие, которые ведутся на опережение", написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Захарова пообещала Нидерландам адекватную реакцию на решение по "скифскому золоту"

Захарова пообещала Нидерландам адекватную реакцию на решение по "скифскому золоту"

Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.

Авторы
Дарья Нарыкова
Дарья Нарыкова

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