В Госдуме назвали верный способ возвратить России украденное "скифское золото"

Вернуть "скифское золото" в Крым можно только после успешного завершения СВО. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился первый зампредседателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Удивительно, что Нидерланды вообще что-то вернули, ведь Запад культурные ценности с Украины старается только изымать, и хранившиеся в Киеве византийские иконы теперь выставлены в Лувре. Поэтому не стоит верить на слово украинской пропаганде, нужно смотреть предметно, что именно доставили и в каком состоянии. Тем более что по всем международным нормам это золото наше, экспонаты принадлежат музеям, а не регионам, поэтому и возвращаться должны туда, откуда их увезли", — отметил парламентарий.