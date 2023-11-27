В Госдуме назвали верный способ возвратить России украденное "скифское золото"
Депутат Журавлёв: Вернуть "скифское золото" можно после победы над Украиной
Вернуть "скифское золото" в Крым можно только после успешного завершения СВО. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился первый зампредседателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Удивительно, что Нидерланды вообще что-то вернули, ведь Запад культурные ценности с Украины старается только изымать, и хранившиеся в Киеве византийские иконы теперь выставлены в Лувре. Поэтому не стоит верить на слово украинской пропаганде, нужно смотреть предметно, что именно доставили и в каком состоянии. Тем более что по всем международным нормам это золото наше, экспонаты принадлежат музеям, а не регионам, поэтому и возвращаться должны туда, откуда их увезли", — отметил парламентарий.
По словам депутата, европейские суды ни при каком раскладе не будут на стороне Москвы, но уже неплохо, что золото "хотя бы не растащили по частным аукционам". Победив Украину на поле боя, российская сторона "вернёт оптом" все ценности. И это сделать будет проще, чем искать каждое изделие по закромам и рынкам Амстердама, резюмировал Журавлёв.
Ранее сегодня таможня Украины заявила, что в страну привезли "скифское золото". Утверждается, что грузовик с 2694 килограммами драгоценностей приехал в музей на территории Киево-Печерской лавры. В Кремле же, комментируя эту новость, заявили, что "скифское золото" принадлежит Крыму и должно быть там.
Коллекция "скифского золота" состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. 22 ноября 2023 года в Киеве заявили, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота".
LIFE / Владимир Суворов