На Украине признали сливы секретных данных после находки прослушки у Залужного
Экс-замминистра МО Украины Маляр признала утечки секретных данных из штабов
Из штабов Вооружённых сил Украины уже не раз утекала секретная информация, заявила бывший замминистра обороны страны Анна Маляр. Так она прокомментировала новость об обнаружении прослушивающих устройств в одном из рабочих кабинетов у главкома ВСУ Валерия Залужного.
По словам политика, она не понимает инициаторов шпионской деятельности, так как военные всегда осознают риск прослушки и не говорят о важных решениях вслух. Впрочем, описанная мера не уберегла высшее командование от неоднократных сливов данных.
"Но то, что у нас есть сливы секретной информации из штабов, — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", — написала Маляр в телеграм-канале.
А тем временем инцидентом уже заинтересовалась Служба безопасности Украины. Силовики возбудили по факту произошедшего уголовное дело.
t.me / Ганна Маляр