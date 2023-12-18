На Украине признали сливы секретных данных после находки прослушки у Залужного

Из штабов Вооружённых сил Украины уже не раз утекала секретная информация, заявила бывший замминистра обороны страны Анна Маляр. Так она прокомментировала новость об обнаружении прослушивающих устройств в одном из рабочих кабинетов у главкома ВСУ Валерия Залужного.

По словам политика, она не понимает инициаторов шпионской деятельности, так как военные всегда осознают риск прослушки и не говорят о важных решениях вслух. Впрочем, описанная мера не уберегла высшее командование от неоднократных сливов данных.

"Но то, что у нас есть сливы секретной информации из штабов, — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", — написала Маляр в телеграм-канале.