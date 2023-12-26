ФСБ задержала россиянина, который спонсировал ВСУ и передавал данные о военных объектах РФ
ФСБ задержала жителя Подмосковья, передававшего данные об объектах Минобороны РФ
В Чувашии сотрудники Федеральной службы безопасности задержали уроженца Подмосковья, передававшего неназванной украинской националистической организации данные о военных объектах Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
"В результате проведённых УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением "К" 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения", — рассказали там ТАСС.
По версии следствия, мужчина является сторонником украинской националистической организации, представителям которой он передавал данные о дислокации объектов Министерства обороны России и промышленных предприятий на территории Московской и Калужской областей. Кроме того, выяснилось, что с января по декабрь текущего года задержанный спонсировал вооружённые формирования Украины. Расследование продолжается.
Ранее на Сахалине вынесли приговор мужчине, по заданию украинских спецслужб готовившему диверсию. Он получил 15 лет лишения свободы, первые три из которых ему предстоит отбыть в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ