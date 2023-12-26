ФСБ задержала россиянина, который спонсировал ВСУ и передавал данные о военных объектах РФ

В Чувашии сотрудники Федеральной службы безопасности задержали уроженца Подмосковья, передававшего неназванной украинской националистической организации данные о военных объектах Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

"В результате проведённых УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением "К" 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения", — рассказали там ТАСС.

По версии следствия, мужчина является сторонником украинской националистической организации, представителям которой он передавал данные о дислокации объектов Министерства обороны России и промышленных предприятий на территории Московской и Калужской областей. Кроме того, выяснилось, что с января по декабрь текущего года задержанный спонсировал вооружённые формирования Украины. Расследование продолжается.