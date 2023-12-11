Суд вернул на пересмотр дело приговорённого за госизмену жителя Ярославля

Приговор осуждённого за госизмену и контрабанду жителя Ярославля будет пересмотрен. Такое решение принял Первый апелляционный суд города, вернув дело Ровшана Намазова на новое рассмотрение. Сейчас, как пишет ТАСС, мужчина отбывает в колонии 13-летний срок.

"Судебной коллегией по уголовным делам приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р.Н. отменён, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", — сообщили в суде.

По данным агентства, повторно дело будут рассматривать в том же суде, однако состав судей на этот раз будет уже иным.

О самом же деле известно немного, поскольку материалы находятся под грифом "секретно". Как пишет ТАСС, осуждённый является бизнесменом в сфере торговли оборудованием для авто и авиации.