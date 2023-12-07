Житель Тюменской области переводил деньги ВСУ, пока не попался сотрудникам ФСБ

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области", — говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный целенаправленно переводил деньги для финансирования украинской армии. Теперь за это ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Лайф сообщал о задержании банды "оборотней в погонах" с главарём-украинцем, которая орудовала и убивала людей в России на протяжении 25 лет. Их подозревают в совершении более 30 преступлений, в том числе в убийстве советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области.