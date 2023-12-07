Житель Тюменской области переводил деньги ВСУ, пока не попался сотрудникам ФСБ
ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о госизмене в пользу Украины
Сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали мужчину, который оказывал финансовую помощь ВСУ. Возбуждено уголовное дело за государственную измену, сообщает региональное управлении ФСБ России.
"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области", — говорится в сообщении.
По версии следствия, задержанный целенаправленно переводил деньги для финансирования украинской армии. Теперь за это ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Лайф сообщал о задержании банды "оборотней в погонах" с главарём-украинцем, которая орудовала и убивала людей в России на протяжении 25 лет. Их подозревают в совершении более 30 преступлений, в том числе в убийстве советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области.
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