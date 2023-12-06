Задержана банда "оборотней в погонах" с главарём-украинцем, которая 25 лет убивала в России

Служащими МВД во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и СК РФ была задержана группа лиц вместе с их лидером, которых подозревают в совершении более 30 преступлений, в том числе убийстве советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области. Об этом говорится в публикации официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Задержание членов ОПГ, причастных к убийствам в РФ с конца девяностых годов. Видео © t.me / МВД МЕДИА

"Сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, участники которой совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов России в период с 1998 года по настоящее время", — пишет Волк.

Следствие установило, что криминальная группировка была создана в конце 1990-х годов. Её главарями стали бывший военнослужащий ВС РФ и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД РФ. Последний погиб в ДТП в 2006 году. Всего состав банды насчитывал порядка 20 человек. В их числе были действующие сотрудники органов внутренних дел, например спецназа и ГАИ, служащие внутренних войск, ВС РФ и люди гражданских профессий.

Преступная организация занималась тяжкими и особо тяжкими преступлениями на заказной основе, применяя огнестрельное оружие и взрывные устройства. В их "послужном списке" убийства, похищения людей и нападения с разбоем. Всего их обвиняют в совершении свыше 30 преступных деяний, среди которых убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Подмосковье, похищение и убийство главы коммерческой компании вместе с бухгалтером в Москве в 2002 году, попытка убийства консультанта аппарата Госдумы РФ в Москве в 2003 году, убийство нескольких человек из верхушки преступной иерархии с 2002 по 2003 годы, а также похищение и убийство владельца московского Красногвардейского рынка с сожительницей в 2004 году.

Лидер группы долгое время проживал на Украине, где у него есть вид на жительство. При этом он совершал регулярные поездки в РФ, чтобы координировать деятельность своей группировки. Заработанные на преступлениях средства он выводил на Украину. В марте – апреле 2023 года в результате масштабной операции силовики задержали лидера банды и 6 активных членов. В их числе — два действующих сотрудника правоохранительных органов.