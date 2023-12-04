В Москве поймали главаря ОПГ, который 15 лет находился в федеральном розыске

По данным следствия, преступления совершались с марта 2004-го по июль 2007-го. Для этого в Санкт-Петербурге и в Великом Новгороде было создано около 20 фирм, с помощью которых оформлялись липовые сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж. Затем участники группировки подавали в налоговые органы декларации с ложной информацией, которые позволяли им незаконно получать компенсацию НДС. Таким образом злоумышленникам удалось похитить 9 миллионов рублей. Деятельность ОПГ была разоблачена в 2008 году. Тогда оперативники смогли задержать десятерых участников банды. Организатор ОПГ всё это время скрывался. Найти его удалось в Москве, где он проживал, используя несколько поддельных паспортов. В настоящее время с задержанным работают следователи.