В Москве поймали главаря ОПГ, который 15 лет находился в федеральном розыске
СК сообщил о задержании лидера ОПГ, разыскиваемого с 2008 года
В Москве задержали лидера ОПГ, который находился в федеральном розыске 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
В Москве поймали главаря ОПГ, который 15 лет находился в федеральном розыске. Видео © Telegram / Следком
"Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По данным следствия, преступления совершались с марта 2004-го по июль 2007-го. Для этого в Санкт-Петербурге и в Великом Новгороде было создано около 20 фирм, с помощью которых оформлялись липовые сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж. Затем участники группировки подавали в налоговые органы декларации с ложной информацией, которые позволяли им незаконно получать компенсацию НДС. Таким образом злоумышленникам удалось похитить 9 миллионов рублей. Деятельность ОПГ была разоблачена в 2008 году. Тогда оперативники смогли задержать десятерых участников банды. Организатор ОПГ всё это время скрывался. Найти его удалось в Москве, где он проживал, используя несколько поддельных паспортов. В настоящее время с задержанным работают следователи.
Ранее Лайф сообщал, что в Стамбуле задержали одного из главарей российской ОПГ — Шамиля Амирова. По заявлению местных властей, его разыскивали российская полиция и Интерпол.
Кадр из видео Telegram / Следком