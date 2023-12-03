Одного из главарей российской ОПГ задержали в Стамбуле

Полиция Стамбула задержала одного из лидеров российской организованной преступной группы Шамиля Амирова, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Министр отметил, что Интерпол разыскивает его по синему бюллетеню в связи с обвинением в мошенничестве.

Один из главарей российской ОПГ был задержан в Стамбуле. Видео © X (ранее Twitter) / Ali Yerlikaya

"В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал", — написал политик в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава ведомства поздравил полицейских с успешной операцией. Он пообещал и дальше бороться с организованной преступностью, в том числе международной, а также наркоторговцами.