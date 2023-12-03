Одного из главарей российской ОПГ задержали в Стамбуле
Глава МВД Турции сообщил о задержании одного из лидеров российской ОПГ Амирова
Полиция Стамбула задержала одного из лидеров российской организованной преступной группы Шамиля Амирова, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Министр отметил, что Интерпол разыскивает его по синему бюллетеню в связи с обвинением в мошенничестве.
Один из главарей российской ОПГ был задержан в Стамбуле. Видео © X (ранее Twitter) / Ali Yerlikaya
"В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал", — написал политик в социальной сети X (ранее Twitter).
Глава ведомства поздравил полицейских с успешной операцией. Он пообещал и дальше бороться с организованной преступностью, в том числе международной, а также наркоторговцами.
Ранее Турция экстрадировала в Россию жителя Москвы, убившего собственную жену. Он расправился с женщиной в декабре прошлого года, после чего покинул страну.
X (ранее Twitter) / Ali Yerlikaya