Лидера казанской ОПГ "Киноплёнка" из 90-х задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полицейские задержали главаря казанской организованной преступной группы "Киноплёнка" из 1990-х годов. По информации пресс-службы СК РФ, эта ОПГ причастна к ряду убийств и покушений.

"В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений... Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указано в сообщении ведомства.

По данным следствия, бывший бандит (а ныне 61-летний пенсионер) обвиняется по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже и незаконном хранении оружия. В ведомстве рассказали, что в 1997 году обвиняемый с сообщниками создали в Казани преступную группу "Киноплёнка". Участники этой ОПГ совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения в Казани, Буинске и Зеленодольском районе.