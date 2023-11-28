Лидера казанской ОПГ "Киноплёнка" из 90-х задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону полицейские задержали главаря казанской организованной преступной группы "Киноплёнка" из 1990-х годов. По информации пресс-службы СК РФ, эта ОПГ причастна к ряду убийств и покушений.
"В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений... Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указано в сообщении ведомства.
По данным следствия, бывший бандит (а ныне 61-летний пенсионер) обвиняется по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже и незаконном хранении оружия. В ведомстве рассказали, что в 1997 году обвиняемый с сообщниками создали в Казани преступную группу "Киноплёнка". Участники этой ОПГ совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения в Казани, Буинске и Зеленодольском районе.
По информации СК РФ, обвиняемый пенсионер лично был причастен к трём убийствам и покушению на двух человек. В 2011 году суд приговорил 15 участников данной ОПГ к различным тюремным срокам, а главарь банды сумел скрыться. Благодаря тому, что мужчину объявили в розыск, правосудие его всё равно настигло, хоть и спустя 12 лет.
Напомним, что в ноябре 2023 года из колонии в Тверской области выпустили одного из самых известных киллеров 90-х — Сашу Солдата — Александра Пустовалова. На совести штатного киллера ореховской ОПГ минимум 13 душ. Следующие три года бывший киллер будет под контролем правоохранительных органов, отмечаясь в полиции дважды в месяц. Суд запретил мужчине покидать город по ночам. Позднее стало известно, что на киллера из 90-х объявили охоту. Пустовалов поселился в городе Х, изменил внешность и теперь планирует сменить даже ФИО. Изменения произошли из-за того, что киллера самого теперь хотят "убрать" бывшие подельники.
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