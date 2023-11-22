Новое ФИО, внешность и город Х: На Сашу Солдата, вышедшего на свободу, объявлена охота

Один из самых известных киллеров 90-х — Саша Солдат — после освобождения из колонии поселился в городе Х, изменил внешность и теперь планирует сменить даже ФИО. Всё из-за того, что его самого теперь хотят "убрать" бывшие подельники, сообщает SHOT.

Колония под Тверью — последнее известное пристанище бывшего киллера ореховских Саши Солдата. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, киллер ореховских изменил место административного надзора. Изначально суд предписал ему отмечаться в московском ОВД по адресу, где живёт его мать, — в квартире у парка "Фили". Но Александр Пустовалов (настоящее имя Солдата) в Москву не поехал. Он уехал в засекреченный "город Х", название которого скрыли от сотрудников колонии, а сами конвоиры даже не предполагали, кого вывозили на волю.

Источники утверждают, что Саша Солдат уехал к жене и ребёнку (который был рождён во время длительной отсидки киллера в колонии после одного из длительных свиданий). Внешне киллер изменился до неузнаваемости, а теперь собирается поменять паспорт, чтобы замести следы прошлого. Правда, с этим есть большая проблема: из-за установленного административного надзора произвести замену документов практически невозможно.

Внешне Саша Солдат изменился до неузнаваемости, как он выглядит теперь, не знает никто. Видео © SHOT