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22 ноября, 08:22
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Новое ФИО, внешность и город Х: На Сашу Солдата, вышедшего на свободу, объявлена охота

SHOT: Саша Солдат изменил место жительства, внешность и оформляет новое ФИО

Один из самых известных киллеров 90-х — Саша Солдат — после освобождения из колонии поселился в городе Х, изменил внешность и теперь планирует сменить даже ФИО. Всё из-за того, что его самого теперь хотят "убрать" бывшие подельники, сообщает SHOT.

Колония под Тверью — последнее известное пристанище бывшего киллера ореховских Саши Солдата. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, киллер ореховских изменил место административного надзора. Изначально суд предписал ему отмечаться в московском ОВД по адресу, где живёт его мать, — в квартире у парка "Фили". Но Александр Пустовалов (настоящее имя Солдата) в Москву не поехал. Он уехал в засекреченный "город Х", название которого скрыли от сотрудников колонии, а сами конвоиры даже не предполагали, кого вывозили на волю.

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Источники утверждают, что Саша Солдат уехал к жене и ребёнку (который был рождён во время длительной отсидки киллера в колонии после одного из длительных свиданий). Внешне киллер изменился до неузнаваемости, а теперь собирается поменять паспорт, чтобы замести следы прошлого. Правда, с этим есть большая проблема: из-за установленного административного надзора произвести замену документов практически невозможно.

Внешне Саша Солдат изменился до неузнаваемости, как он выглядит теперь, не знает никто. Видео © SHOT

Как ранее постановил суд, Пустовалову запрещено покидать "город Х", выходить из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, а ещё необходимо дважды в месяц отмечаться в полиции. Мать Пустовалова рассказала SHOT, что сын ей о своих планах на будущее не рассказывал, и попросила не лезть в его "новую жизнь, которая никого не волнует".

Напомним, о скором освобождении Александра Пустовалова стало известно в конце сентября. На совести штатного киллера ореховской ОПГ минимум 13 душ. О том, чем прославился Саша Солдат, читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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