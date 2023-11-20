Подполковник РУБОПа объяснил, почему вышедший на свободу киллер Саша Солдат не получил пожизненное

Недавно вышедший из колонии киллер Саша Солдат (Александр Пустовалов) получил за свои убийства 24 года, а не пожизненное заключение, так как с самого начала активно сотрудничал со следствием. Об этом рассказал подполковник органов внутренних дел в запасе Михаил Игнатов — в 1999-м он в составе московского РУБОПа участвовал в оперативной разработке преступника и контактировал с ним.

"Он с первого дня активно сотрудничал со следствием, давал важные показания, оказывал оперативную помощь. За чистосердечное раскаяние сел на 24 года. Почти по году на совершённое убийство", — объяснил он в беседе с сайтом MK.ru.

Игнатов добавил, что схема "раскаялся — скостил себе срок" сработала в данном случае, так как член организованной преступной группировки может быть полезен следствию. По его мнению, серийный маньяк опаснее для общества, чем Саша Солдат. Игнатов добавил, что Пустовалов имел "повышенное чувство самосохранения" и хорошо стрелял, так как служил в армии в спецподразделении боевых пловцов.

"У морпехов очень серьёзно развита огневая подготовка. Когда Саша Солдат влился в ряды ореховской группировки, у него появились возможности для совершенствования своих стрелковых навыков, оружия у ореховской братвы было много", — уточнил он.

По словам подполковника органов внутренних дел в запасе, Саша Солдат жалел больше всего, что в своё время не пошёл работать в милицию. Согласно слухам, тогда, в 90-е, его не взяли из-за отсутствия высшего образования, однако Игнатов считает, что это чушь.

"Пустовалов не был штатным киллером группировки — участвовал в переговорах, выезжал на стрелки. Но проще всего ему было убивать, поэтому он убивал. Для него лишить человека жизни вообще ничего не значило, никаких моральных мучений и нравственных страданий он не испытывал", — рассказал он.

Игнатов также отметил, что за время заключения Пустовалова выросло новое поколение, которое про подобные "гангстерские войны" 90-х слышало только мельком, следовательно, про Сашу Солдата сейчас вспомнят немногие. Следующие три года бывший киллер будет под контролем правоохранительных органов, он обязан отмечаться в полиции дважды в месяц. Кроме того, Саша Солдат не сможет покидать свой дом по ночам, а также выезжать из города.