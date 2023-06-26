Вынесен приговор киллеру Мавриди, убившему "колбасного короля" Маругова

Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, а также ряд других преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путём, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима", — сообщили в суде.