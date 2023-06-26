Вынесен приговор киллеру Мавриди, убившему "колбасного короля" Маругова
Мособлсуд приговорил к 20 годам Александра Мавриди, убившего бизнесмена Маругова
Киллер Александр Мавриди. Обложка © ТАСС / Следственный комитет
Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, а также ряд других преступлений. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путём, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима", — сообщили в суде.
Напомним, что Мавриди обвинялся в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в 2020 году. Убийство было совершено в бане из арбалета. Преступника задержали, однако в 2021 году он в сопровождении ещё четверых человек сбежал из ИВС в Истре. Мавриди искали больше месяца и поймали в Митине. При задержании подозреваемый попытался выдать себя за Владимира Иванова, однако вскоре перестал притворяться.