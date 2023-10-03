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3 октября, 19:23

Киллеру Саше Солдату запретили гулять по ночам после его освобождения из колонии

Суд запретил киллеру Саше Солдату выходить из дома ночью и выезжать из Москвы

<p>Киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Суд в Тверской области запретил киллеру Александру Пустовалову, известному как Саша Солдат, покидать дом по ночам после освобождения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Нелидовского межрайонного суда.

В отношении киллера установили административный надзор на три года и наложили административные ограничения. Пустовалов теперь должен дважды в месяц появляться в полиции. Вместе с этим ему запретили выезжать из столицы без специального разрешения и выходить из дома ночью.

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Напомним, 25 сентября из колонии в Тверской области освободился Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат, который отсидел полжизни за серию заказных убийств. На допросе он признался, что убивал главарей ОПГ, бизнесменов и личных конкурентов, так как это "его работа" и он — солдат.

Дарья Нарыкова
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