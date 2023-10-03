Киллеру Саше Солдату запретили гулять по ночам после его освобождения из колонии

Суд в Тверской области запретил киллеру Александру Пустовалову, известному как Саша Солдат, покидать дом по ночам после освобождения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Нелидовского межрайонного суда.

В отношении киллера установили административный надзор на три года и наложили административные ограничения. Пустовалов теперь должен дважды в месяц появляться в полиции. Вместе с этим ему запретили выезжать из столицы без специального разрешения и выходить из дома ночью.