Киллеру Саше Солдату запретили гулять по ночам после его освобождения из колонии
Суд запретил киллеру Саше Солдату выходить из дома ночью и выезжать из Москвы
Киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia
Суд в Тверской области запретил киллеру Александру Пустовалову, известному как Саша Солдат, покидать дом по ночам после освобождения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Нелидовского межрайонного суда.
В отношении киллера установили административный надзор на три года и наложили административные ограничения. Пустовалов теперь должен дважды в месяц появляться в полиции. Вместе с этим ему запретили выезжать из столицы без специального разрешения и выходить из дома ночью.
Напомним, 25 сентября из колонии в Тверской области освободился Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат, который отсидел полжизни за серию заказных убийств. На допросе он признался, что убивал главарей ОПГ, бизнесменов и личных конкурентов, так как это "его работа" и он — солдат.