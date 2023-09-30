Сексуальны и смертельно опасны: 5 самых известных женщин-киллеров О наёмных убийцах – женщинах зачастую известно ещё меньше, чем о мужчинах. Они имеют свои резоны оставаться в тени и не разглашать подробности биографии. Ну хотя бы потому, что чаще вызывают у мужчин желание отомстить. 29 сентября, 22:41 5 самых известных женщин-киллеров. Обложка © Shutterstock

Жанетт ван Нессен: взяла не тот заказ

Одной из самых сексуальных преступниц XX века, занимающихся убийством людей за деньги, считается наёмная убийца из Голландии Жанетт ван Нессен. Как и положено в таком случае, подробности биографии ван Нессен почти не известны.

Наёмная убийца из Голландии Жанетт ван Нессен, подробности биографии которой почти не известны. Фото © Shutterstock

Молодая женщина была уроженкой Голландии, гражданкой этой страны и необыкновенной красоткой. Жила в плавучем доме на побережье Балтики возле города Хорна и выполняла частные заказы. По некоторым данным, для выполнения "особых заданий" ван Нессен выезжала в Южную Америку. Гонорары девицы были по тем временам весьма солидными: за убийство человека Жанетт брала минимум 80 000 фунтов стерлингов.

Но в 1974 году она подписала "не тот" контракт с организацией "Чёрный сентябрь" — палестинскими террористами, ответственными за террористический акт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда в заложники были взяты и убиты спортсмены из Израиля. После Олимпиады израильское ведомство разведки и спецзадач МОССАД в ходе операции "Гнев Божий" решило уничтожить всех виновных в смерти олимпийцев. К июню 1973 года были мертвы 13 человек из списка израильтян. Всего в нём было 17 фамилий.

Именно тогда "Чёрный сентябрь" и решил прибегнуть к помощи ван Нессен, которая должна была убить каждого из агентов МОССАДа, которые прибыли в Европу выполнить задание. Первой жертвой ван Нессен стал агент под псевдонимом Карл: Нессен вычислила его в Лондоне, познакомилась с ним, заманила в номер отеля, переспала, а наутро хладнокровно убила. Её бы долго вычисляли, но перед этим она попыталась проделать то же самое с другим агентом МОССАДа — Авнером Кауфманом. Однако чары брюнетки на него не подействовали. Кауфман быстро сложил дважды два и понял, кто именно может быть убийцей Карла.

Чтобы выйти на киллера, он попросил помощи у антифашистской организации Le Group, имевшей обширные связи по всей Европе. Агентам Le Group удалось выяснить адрес ван Нессен.

В ликвидации преступницы участвовали трое: сам Кауфман, его водитель Стив и ещё один агент — "специалист по документам" Ганс. Им удалось незамеченными пробраться в домик на воде. Преступница во всём призналась, но пустила в ход все свои чары, лишь бы остаться в живых. Сохраняя самообладание под дулами пистолетов, она распахнула халат, призывая мужчин оценить красоту её тела. "Разве можно убивать такое совершенство?" — спросила она обомлевших мужчин. Но это было лишь отвлекающим манёвром. Агенты МОССАДа в упор застрелили нагую прелестницу, которая рискнула потянуться за спрятанным пистолетом. По легенде, после этого она была ещё жива. Истекая кровью, она прижала к себе кошку и села в кресло, уже не обращая внимания на агентов. Тогда Ганс подошёл к ней и сделал контрольный выстрел в голову. Финита.

Александра Скобелева: интересная, но короткая жизнь

В 1990-х в Москве орудовала женщина-киллер Александра Скобелева. В другое время она стала бы успешной бизнесвумен, но "лихие девяностые" диктовали свои правила. О Скобелевой известно, что она в 16 лет стала мастером спорта по спортивной стрельбе из пистолета, школу окончила всего с тремя четвёрками, во время учёбы в престижном московском вузе вышла замуж.

Криминальная карьера Скобелевой началась в тот момент, когда мужа Сергея убили бизнес-партнёры. Первым делом Александры стала месть заказчикам. Первого она убила из пистолета, заявившись к нему на квартиру и выпустив в грудь и голову шесть пуль. В доме второго стрелять начала с порога — убила жену, открывшую дверь, а потом прошла в ванную, где находился в тот момент второй заказчик убийства, и прикончила его. После чего стала неторопливо выслеживать киллера — его имя Скобелевой назвали убитые "партнёры".

Женщина-киллер Александра и месть за мужа, переросшая в профессию. Скобелева. Фото © Shutterstock

К профессиональному преступнику вдова решила близко не подходить и убила его в его квартире через окно, засев на крыше соседнего дома. После чего хладнокровно позвонила из автомата в милицию, дождалась приезда наряда и убедилась, что киллера вынесли из дома вперёд ногами.

После мести вдова решила поставить дело на широкую ногу и стала жить, "решая проблемы" знакомых бизнесменов. За "дело" брала от 12 до 25 тысяч долларов.

Дела шли довольно живенько, пока мадам "работала" на расстоянии, убивая из снайперской винтовки. Но через три года она совершила ошибку и подошла к жертве слишком близко. Телохранитель заметил в её руке пистолет и открыл огонь на поражение.

Скобелеву доставили в больницу с тремя ранениями. Она скончалась через три дня, но успела исповедаться священнику и рассказать всё следователю. За три года она убила 25 человек. Кто же теперь знает, были они в чём-то виноваты или нет.

Идоя Лопес Рианьо: модная социопатка

Ещё одна хладнокровная убийца — Идоя Рианьо — родилась в 1964 году в городе Сан-Себастьян, расположенном в Басконии — испанской автономии басков. Когда в 1990 году её осудили на срок более чем две тысячи лет, ей было всего 26. К этому моменту она уже убила 24 человека, включая нескольких испанских полицейских.

Девица работала киллером на боевую организацию басков, добивающихся независимости от испанцев. Деньги тратила на вещи от кутюр, драгоценности и парикмахеров. Свидетели на суде утверждали, что она помешана на собственной красоте и абсолютно равнодушна к страданиям жертв. Чтобы добраться до видных полицейских чинов, девица знакомилась с их холостыми друзьями и крутила с ними бурные романы. Именно полицейские прозвали её La Tigresa ("Тигрица") за неуёмный темперамент в постели.

Идоя Лопес Рианьо: модная социопатка. Фото © YouTube / Femme Killers

Заключённая в тюрьму, Тигрица не прекратила сражаться за собственную свободу и много лет подряд писала письма с раскаянием во все инстанции, уверяя судей, что она исправилась и всё осознала. Тем не менее она отсидела максимально возможный в Испании срок — 30 лет — и вышла на свободу. К этому моменту ей было уже 53 года. Кстати, сценарист известного сериала "Убивая Еву" Люк Дженнингс сказал, что свою главную героиню — русскую психопатку Вилланель — писал с Рианьо.

Светлана Надьярная — Светка-киллер

В 1990-е годы на Украине в Крыму было известно имя Светки-киллера — Светланы Надьярной — наркоманки, любимым оружием которой были нож и верёвка. И еще утюг — чтобы жертва перед смертью сказала, где лежат сбережения.

Светлана Надьярная — Светка-киллер, любимым видом оружия которой были нож, верёвка и утюг. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Надьярная была членом преступной группировки "Башмаки" и наряду с другими членами банды похищала, пытала и убивала людей. Кроме того, она выполняла функции телохранителя главаря банды и палача. За убийства она получала определённую мзду. "Задания" часто выполняла с напарником, неким Александром.

Любила рисковать — без страха шла на сближение с жертвой, использовала удавку или нож, но и стреляла лучше всех в банде. Очевидно, что это была физически крепкая женщина. Её склонность к риску и крайняя жестокость объяснялись просто: на дело Надьярная шла "под веществами". Сколько именно она убила, доподлинно неизвестно, но "башмаков" подозревали в убийстве 50 человек, а Надьярная была палачом, так что судите сами.

Задержали женщину-киллера в 1998 году во время похищения бандой азербайджанского бизнесмена. Во время ломки в камере Надьярная призналась в его убийстве, а заодно и в убийстве ещё одного пенсионера.

По странному стечению обстоятельств через месяц Светку-киллера выпустили из СИЗО на свободу. Больше её никто не видел. Наркоманы — люди в бандитском деле ненадёжные, от таких обычно избавляются.

Ла Чолита: убийца с буферами

Есть в списке и действующие киллеры. Таковой считают, например, некую мексиканку по прозвищу Ла Чолита. Девица бравирует в мексиканских соцсетях, позируя с оружием, и хвастается большой грудью, которую демонстрирует своим противникам как из полиции, так и из других банд. На фотографиях видно, что это весьма юная и миловидная брюнетка.

Ла Чолита: убийца с буферами. Фото © YouTube / Digi Noticias

Известно, что Ла Чолита "работает" на наркокартель Los Viagras, соперничающий с бандой Халиско (CJNG), и появление её фото в Сети считают запугиванием конкурентов. Девица хвастается, что работает убийцей на картель с пятнадцати лет, "любит безумие и разрушение", ей нравится "получать деньги за убийства" и ей ничего не стоит убить, а потом расчленить жертву.

Жертвами картеля то и дело становятся маленькие дети. Например, недавно война между мафиозными структурами привела к тому, что были убиты пять мальчиков: в городке Уруапане убийцы из Халиско расстреляли зал с игровыми автоматами, в котором находились и дети.

Как уже было сказано, жизнь наёмника нескучная, но короткая. Главная соперница Ла Чолиты — бандитка Ла Катрина (Мария Гваделупе Лопес Эскивель) — в январе 2020 года была смертельно ранена в перестрелке с нацгвардией и умерла под капельницей. В Сети есть видео с кадрами её смерти. Интересный факт: за несколько дней до перестрелки в Интернет утекли её настоящие фотографии. Впрочем, опознали преступницу не только по ним, а ещё и по большой татуировке на руке. Вот и у Ла Чолиты есть рисунок на левой руке — несколько черепов в ряд. Очень удобно будет опознавать.

Бандитка Ла Катрина (Мария Гваделупе Лопес Эскивель) была смертельно ранена в перестрелке с нацгвардией и умерла под капельницей. Фото © YouTube / Luxury Drop

Авторы Александр Лаврентьев