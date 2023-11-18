Один из самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу
Александр Пустовалов (Саша Солдат). Обложка © wikipedia.org
Из колонии строгого режима № 9 в деревне Монино Тверской области освободился один из самых известных киллеров "лихих девяностых" Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат. Об этом пишет РИА "Новости".
Всего он оказывался на скамье подсудимых трижды, получив за преступления 24 года заключения. Сначала Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, а с 2017 года работал сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей. На данный момент ему 50 лет.
Следующие три года бывший киллер будет под контролем правоохранительных органов, отмечаясь в полиции дважды в месяц. Кроме того, Саша Солдат не сможет покидать свой город и покидать дом по ночам.
Напомним, о скором освобождении Александра Пустовалова стало известно в конце сентября. На совести штатного киллера Ореховской ОПГ — минимум 13 душ. О том, чем прославился Саша Солдат, читайте в материале Лайфа.