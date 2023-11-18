Один из самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу

Из колонии строгого режима № 9 в деревне Монино Тверской области освободился один из самых известных киллеров "лихих девяностых" Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат. Об этом пишет РИА "Новости".

Всего он оказывался на скамье подсудимых трижды, получив за преступления 24 года заключения. Сначала Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, а с 2017 года работал сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей. На данный момент ему 50 лет.