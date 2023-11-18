Приговорённую к пожизненному сроку известную террористку выпустили из тюрьмы

Одна из руководителей греческой террористической организации "Революционная борьба" Пола Рупе, ранее приговорённая к пожизненному заключению, освобождена из тюрьмы, сообщает местное издание "Прото тема". Соответствующее решение принял суд города Фивы.

Первоначально женщину и её сообщников арестовали в 2010 году за участие в террористической организации "Революционная борьба. В 2011 году, через 18 месяцев — максимальный срок предварительного заключения, — её освободили из-под стражи. В 2012-м Рупе и её сожитель Никос Мазиотис, также бывший арестованный, не явились отмечаться в полицию и скрылись.

Спустя два года возле Банка Греции произошёл взрыв автомобиля. Ответственность за это взяла на себя как раз "Революционная борьба". Мазиотиса удалось арестовать, а Рупе вместе с несовершеннолетним сыном удалось бежать. Позже к её "послужному списку" добавились два вооружённых ограбления банка и подготовка побега подельников из тюрьмы. Террористка была арестована лишь в 2017 году.

Несмотря на такой богатый криминальный стаж осуждённой, суд удовлетворил её просьбу об условном освобождении, обосновав это наличием малолетнего ребёнка. Рупе, однако запрещено покидать страну. Кроме того, её обязали регулярно отмечаться в полиции.

"Революционная борьба" — греческая леворадикальная организация, основанная в 2003 году и придерживающаяся революционных антиглобалистских и антиамериканских взглядов.