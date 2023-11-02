Операция "Северный листопад": В Армении задержали террористов, планировавших захват зданий

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении отчиталась о задержании террористов, которые планировали захватить государственные здания. В группе было пять человек, заявили в ведомстве.

"В ходе предварительного следствия установлено, что А.М., С.М., Э.Т., В.О., К.С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания", — говорится в сообщении.

Целью террористов, как заявили в СНБ, было воспрепятствование деятельности органов власти. Судя по записям группировки, свою операцию террористы хотели назвать "Северный листопад". Для её проведения и вовлечения других людей планировалось создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием "Восстание национального спасения".

В ходе обысков у задержанных обнаружили ракеты, беспилотники, огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства, оптический прицел, бронежилет, наручники, телекоммуникационные устройства и военную одежду. Также у них изъяли компьютеры, телефоны, сим-карты, электронные накопители и записи о готовившихся терактах.