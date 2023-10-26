В Москве начался суд над террористами, которые хотели взорвать здание ФСБ

Во 2-м Западном окружном военном суде началось слушание уголовного дела по организации взрыва здания ФСБ в центре Москвы в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурантами дела стали шестеро членов ИГИЛ*, которые планировали совершить теракт с помощью смертника. Он должен был привести в действие взрывное устройство в стенах Федеральной службы безопасности. После этого террористы хотели потребовать вывод российских войск из Сирии.

"В настоящее время их дело направлено для рассмотрения по существу в военный суд в Москве", — говорится в сообщении.

Речь идёт об уроженце Дагестана Гаджимураде Гасаналиеве и пятерых уроженцах Таджикистана в возрасте от 19 до 25 лет: Манучехре Буриеве, Раджабали Буриеве, Абдумалике Самиеве, Самандаре Тошмуродове и Абдукодире Тоирове (несостоявшийся шахид). Им инкриминируются такие статьи УК РФ, как: ст. 30 ч. 1, п. а, ч. 2 ст. 205, ст. 205.3, ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1. По данным следствия, террористы планировали приобрести глицерин и шайбы для создания поражающих элементов взрывного устройства. За несостоявшийся теракт им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ выявили в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников сирийских террористов, состоящую из уроженцев стран Центральной Азии. Они помогли членам из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В ходе обыска были изъяты телефоны, в которых силовики обнаружили множество террористического и экстремистского контента, а также переписку с действующими боевиками в Сирии.