Под конвоем ФСБ: Появилось видео доставки спонсора террористов в Россию из Кореи

Появилась видеозапись прибытия в Екатеринбург экстрадированного из Южной Кореи россиянина, находившегося в международном розыске за финансирование ИГИЛ*. Кадры опубликовал telegram-канал "Антитеррор Урал".

Задержанный за содействие терроризму россиянин прилетел в Екатеринбург. Видео © t.me / "Антитеррор Урал"

Фигурант был задержан в марте 2023 года в Южной Корее, после чего Россия запросила его экстрадиции. Он депортирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и передан конвою ФСБ РФ. По ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" ему грозит пожизненное.

Напомним, о том, что Сеул выдал Москве обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ* Шакиржона Улпиджанова, стало известно утром 18 августа. По версии следствия, в Южной Корее обвиняемый умышленно отдал деньги участнику террористической организации, после чего на эти средства было куплено огнестрельное оружие.