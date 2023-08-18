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18 августа, 06:02

Южная Корея экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании терроризма

МВД: Южная Корея выдала РФ обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ*

Сеул выдал Москве обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ* Шакиржона Улпиджанова. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов", — сказала она журналистам.

Предварительно установлено, что в Южной Корее обвиняемый умышленно отдал деньги участнику террористической организации, после чего на эти средства было куплено огнестрельное оружие. Правоохранители завели уголовное дело против Улпиджанова ещё в январе, а в марте его удалось задержать. Генпрокуратура РФ НЦБ Интерпола МВД России поручила депортировать мужчину, сегодня его передали полиции для доставки в Москву.

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Ранее Лайф писал, что боевики ИГ* перебили 20 сирийских военных в Дейр-эз-Зоре. Ещё десять человек получили ранения. Террористы устроили засаду на военных в пустыне Бадият Аль-Маядин.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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