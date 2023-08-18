Южная Корея экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании терроризма

Предварительно установлено, что в Южной Корее обвиняемый умышленно отдал деньги участнику террористической организации, после чего на эти средства было куплено огнестрельное оружие. Правоохранители завели уголовное дело против Улпиджанова ещё в январе, а в марте его удалось задержать. Генпрокуратура РФ НЦБ Интерпола МВД России поручила депортировать мужчину, сегодня его передали полиции для доставки в Москву.