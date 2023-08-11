Боевики ИГ* перебили 20 сирийских военных в Дейр-эз-Зоре

В провинции Дейр-эз-Зор погибло 20 сирийских военных после нападения боевиков ИГИЛ*. Ещё десять человек получили ранения, пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в сирийских органах безопасности.

"Двадцать военных погибли, ещё десять пострадали в результате засады, устроенной на перевозивший их автобус на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — рассказали в органах безопасности Сирии.

Речь идёт о засаде, устроенной террористами на военнослужащих в пустыне Бадият Аль-Маядин.

Ранее признанная в России террористической и запрещённая группировка ИГИЛ* заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и объявила о назначении нового лидера — Абу Хафсана аль-Хашими аль-Кураши. По словам террористов, Абу аль-Хусейн был убит при столкновении с членами другой запрещённой в РФ организации — "Хайят тахрир аш-Шам"*.