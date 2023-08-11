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10 августа, 21:42

Взрыв прогремел на военной базе США в Сирии

РИА "Новости": На территории военной базы США в Сирии прогремел взрыв

На территории военной базы США, расположенной в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, произошёл сильный взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.

По данным информационного агентства, взрыв прозвучал в домах на территории нефтяного месторождения Аль-Джабса. Американские военные используют его в качестве своей базы. Журналисты также сообщают, что на территории базы поднимается пламя.

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Ранее Лайф писал о том, что четверо военных погибли в результате израильской атаки на Дамаск. Также было ранено ещё четыре человека.

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ТАСС / AP

Кузьма Спирин
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