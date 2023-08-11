Взрыв прогремел на военной базе США в Сирии
РИА "Новости": На территории военной базы США в Сирии прогремел взрыв
На территории военной базы США, расположенной в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, произошёл сильный взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.
По данным информационного агентства, взрыв прозвучал в домах на территории нефтяного месторождения Аль-Джабса. Американские военные используют его в качестве своей базы. Журналисты также сообщают, что на территории базы поднимается пламя.
Ранее Лайф писал о том, что четверо военных погибли в результате израильской атаки на Дамаск. Также было ранено ещё четыре человека.
ТАСС / AP