Четверо сирийских военнослужащих стали жертвами авиаударов Израиля
В Сирии заявили о гибели четырёх военных в результате израильской атаки по Дамаску
Четверо сирийских военнослужащих погибли во время обстрела ВВС Израиля окрестностей Дамаска. Об этом говорится в заявлении Минобороны Сирии.
"Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них. Эта атака привела к гибели четырёх военнослужащих и ранению ещё четырёх, а также вызвало материальный ущерб", — говорится в заявлении военного ведомства.
Напомним, сегодня ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник отражали воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Журналисты сообщали, что в пригороде сирийской столицы слышны звуки взрывов.
Unsplash