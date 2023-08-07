Четверо сирийских военнослужащих стали жертвами авиаударов Израиля

Четверо сирийских военнослужащих погибли во время обстрела ВВС Израиля окрестностей Дамаска. Об этом говорится в заявлении Минобороны Сирии.

"Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них. Эта атака привела к гибели четырёх военнослужащих и ранению ещё четырёх, а также вызвало материальный ущерб", — говорится в заявлении военного ведомства.