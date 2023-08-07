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7 августа, 01:36

Четверо сирийских военнослужащих стали жертвами авиаударов Израиля

В Сирии заявили о гибели четырёх военных в результате израильской атаки по Дамаску

Четверо сирийских военнослужащих погибли во время обстрела ВВС Израиля окрестностей Дамаска. Об этом говорится в заявлении Минобороны Сирии.

"Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них. Эта атака привела к гибели четырёх военнослужащих и ранению ещё четырёх, а также вызвало материальный ущерб", — говорится в заявлении военного ведомства.

Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском и окрестностями

Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском и окрестностями

Напомним, сегодня ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник отражали воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Журналисты сообщали, что в пригороде сирийской столицы слышны звуки взрывов.

Обложка ©

Unsplash

Кузьма Спирин
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