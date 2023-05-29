Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском и окрестностями
Сирийские средства ПВО отразили атаку в небе над Дамаском и его окрестностями. Об этом сообщили в Вооружённых силах страны.
По данным сирийской стороны, атаку проводили самолёты ВВС Израиля. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее Лайф рассказывал, что Сирия и Саудовская Аравия обменялись решениями о возобновлении работы посольств. Диппредставительства уже начали функционировать.
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