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29 мая, 02:06

Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском и окрестностями

Сирийские средства ПВО отразили атаку в небе над Дамаском и его окрестностями. Об этом сообщили в Вооружённых силах страны.

По данным сирийской стороны, атаку проводили самолёты ВВС Израиля. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

Эрдоган объяснил решение не выводить войска из Сирии

Эрдоган объяснил решение не выводить войска из Сирии

Ранее Лайф рассказывал, что Сирия и Саудовская Аравия обменялись решениями о возобновлении работы посольств. Диппредставительства уже начали функционировать.

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Twitter / Spriter

Артур Лапсаков
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