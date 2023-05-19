Эрдоган объяснил решение не выводить войска из Сирии

Анкара не собирается выводить военных с севера Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.

"Нет, это не рассматривалось, потому что террористическая угроза по-прежнему здесь присутствует", — сказал он.

Ранее Эрдоган объявил об уничтожении в Сирии главаря ИГИЛ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши. Удалось его ликвидировать в результате операции, проведённой турецкой разведкой.