Эрдоган объяснил решение не выводить войска из Сирии
Эрдоган заявил, что пока не будет выводить войска с севера Сирии
Анкара не собирается выводить военных с севера Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.
"Нет, это не рассматривалось, потому что террористическая угроза по-прежнему здесь присутствует", — сказал он.
Ранее Эрдоган объявил об уничтожении в Сирии главаря ИГИЛ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши. Удалось его ликвидировать в результате операции, проведённой турецкой разведкой.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
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