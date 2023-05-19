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19 мая, 15:04

Эрдоган объяснил решение не выводить войска из Сирии

Эрдоган заявил, что пока не будет выводить войска с севера Сирии

Анкара не собирается выводить военных с севера Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.

"Нет, это не рассматривалось, потому что террористическая угроза по-прежнему здесь присутствует", — сказал он.

Эрдоган признал, что Турция не в состоянии вводить санкции против России

Эрдоган признал, что Турция не в состоянии вводить санкции против России

Ранее Эрдоган объявил об уничтожении в Сирии главаря ИГИЛ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши. Удалось его ликвидировать в результате операции, проведённой турецкой разведкой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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