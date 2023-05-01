Эрдоган объявил об уничтожении главаря ИГИЛ в Сирии

В Сирии турецкая разведка ликвидировала лидера террористической группировки ИГИЛ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши. Об этом в эфире телеканала "ТРТ-Тюрк" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Национальная разведка Турции длительное время следила за главарём ИГИЛ Абу аль-Хусейном аль-Кураши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведённой турецкой разведкой", — сообщил Эрдоган.