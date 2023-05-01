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30 апреля, 21:53

Эрдоган объявил об уничтожении главаря ИГИЛ в Сирии

Эрдоган: Разведка Турции ликвидировала главаря ИГИЛ в Сирии

В Сирии турецкая разведка ликвидировала лидера террористической группировки ИГИЛ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши. Об этом в эфире телеканала "ТРТ-Тюрк" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Национальная разведка Турции длительное время следила за главарём ИГИЛ Абу аль-Хусейном аль-Кураши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведённой турецкой разведкой", — сообщил Эрдоган.

Появилось видео ликвидации четырёх сторонников ИГИЛ за атаки на полицию в Ингушетии

Появилось видео ликвидации четырёх сторонников ИГИЛ за атаки на полицию в Ингушетии

Ранее сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт в Минеральных Водах сторонника ИГИЛ. Задержанный планировал совершить теракт в месте массового пребывания людей.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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ТАСС / NECATI SAVAS

Анатолий Симоненко
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