В Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

Силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник отражают воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает государственный сирийский телеканал "Аль-Ихбария".

Свидетели в Сети поделились кадрами, предположительно, работы ПВО в Дамаске. Видео © Twitter / nasernaser2244

По информации журналистов, в пригороде сирийской столицы слышны звуки взрывов. Согласно полученной информации, причиной стало израильское воздушное нападение на этот район. Также в Сети распространяют видеозапись с места событий.