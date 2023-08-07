Регион

Уведомления отключены

7 августа, 00:34

В Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

ГосТВ Сирии: Силы ПВО страны отражают воздушную атаку в окрестностях Дамаска

<p>Фото, предположительно, с места воздушной атаки в окрестностях Дамаска. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/alraimediagroup/status/1688334469848059904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alraimediagroup</a></p>

Фото, предположительно, с места воздушной атаки в окрестностях Дамаска. Обложка © Twitter / alraimediagroup

Силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник отражают воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает государственный сирийский телеканал "Аль-Ихбария".

Свидетели в Сети поделились кадрами, предположительно, работы ПВО в Дамаске. Видео © Twitter / nasernaser2244

По информации журналистов, в пригороде сирийской столицы слышны звуки взрывов. Согласно полученной информации, причиной стало израильское воздушное нападение на этот район. Также в Сети распространяют видеозапись с места событий.

Дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с двумя истребителями РФ в Сирии

Дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с двумя истребителями РФ в Сирии

Ранее Лайф писал о том, что американские военные во время совместной с курдами операции по десантированию на востоке Сирии похитили человека. По данным SANA, это произошло рано утром 5 августа.

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров