В Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска
ГосТВ Сирии: Силы ПВО страны отражают воздушную атаку в окрестностях Дамаска
Фото, предположительно, с места воздушной атаки в окрестностях Дамаска. Обложка © Twitter / alraimediagroup
Силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник отражают воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает государственный сирийский телеканал "Аль-Ихбария".
Свидетели в Сети поделились кадрами, предположительно, работы ПВО в Дамаске. Видео © Twitter / nasernaser2244
По информации журналистов, в пригороде сирийской столицы слышны звуки взрывов. Согласно полученной информации, причиной стало израильское воздушное нападение на этот район. Также в Сети распространяют видеозапись с места событий.
Ранее Лайф писал о том, что американские военные во время совместной с курдами операции по десантированию на востоке Сирии похитили человека. По данным SANA, это произошло рано утром 5 августа.