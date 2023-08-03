Регион

Уведомления отключены

3 августа, 18:45

ИГИЛ* объявила имя нового лидера вместо убитого Абу аль-Хусейна

AFP: ИГИЛ* объявила об убийстве главаря группировки и назначении нового лидера

Признанная в России террористической и запрещённая группировка ИГИЛ* заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и объявила о назначении нового лидера — Абу Хафсана аль-Хашими аль-Кураши. Об этом информирует AFP, ссылаясь на представителя террористической организации.

Согласно его заявлению, Абу аль-Хусейн был убит при столкновении с членами другой террористической и запрещённой в РФ организации — "Хайят тахрир аш-Шам"* — в сирийской провинции Идлиб.

Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что разведка Турции ликвидировала Аль-Хусейна в Сирии в конце апреля. Он возглавлял группировку с конца прошлого года после гибели предыдущего главаря.

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Shutterstock

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ИГИЛ
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров