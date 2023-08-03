ИГИЛ* объявила имя нового лидера вместо убитого Абу аль-Хусейна
AFP: ИГИЛ* объявила об убийстве главаря группировки и назначении нового лидера
Признанная в России террористической и запрещённая группировка ИГИЛ* заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и объявила о назначении нового лидера — Абу Хафсана аль-Хашими аль-Кураши. Об этом информирует AFP, ссылаясь на представителя террористической организации.
Согласно его заявлению, Абу аль-Хусейн был убит при столкновении с членами другой террористической и запрещённой в РФ организации — "Хайят тахрир аш-Шам"* — в сирийской провинции Идлиб.
При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что разведка Турции ликвидировала Аль-Хусейна в Сирии в конце апреля. Он возглавлял группировку с конца прошлого года после гибели предыдущего главаря.
* Запрещённые в России террористические организации.
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