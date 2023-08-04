Подставной "водочный король" Беспалов внесён в список террористов

Ранее Лайф писал, что Александр Беспалов уже давно работает на семью украинского олигарха Евгения Черняка, продающего в нашей стране водку известных брендов на десятки миллиардов и при этом финансирующего ВСУ. Так, весной 2021 года Беспалов был избран председателем наблюдательного совета АО "Феодосийский завод коньяков и вин", которое ранее входило в холдинг Global Spirits Евгения Черняка. Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — некогда были записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк. Это родной отец украинского олигарха Евгения Черняка*. Беспалов лишь номинально стал владельцем заводов, выпускающих "Хортицу" в России после начала СВО. У экспертов, как писал Лайф, сложилось мнение об этой сделке как формальной, создающей лишь видимость отчуждения у Евгения Черняка активов в России.