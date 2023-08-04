Подставной "водочный король" Беспалов внесён в список террористов
Росфинмониторинг внёс в список террористов производителя водки "Хортиця" Беспалова
Александр Беспалов. Фото © VK / Александр Беспалов
Росфинмониторинг внёс в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму бизнесмена Александра Беспалова — владельца заводов "Русский север" и "Родник и К", которые занимались выпуском водки "Хортиця". Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Сам Беспалов сейчас находится в СИЗО по делу о даче взятки.
Ранее Лайф писал, что Александр Беспалов уже давно работает на семью украинского олигарха Евгения Черняка, продающего в нашей стране водку известных брендов на десятки миллиардов и при этом финансирующего ВСУ. Так, весной 2021 года Беспалов был избран председателем наблюдательного совета АО "Феодосийский завод коньяков и вин", которое ранее входило в холдинг Global Spirits Евгения Черняка. Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — некогда были записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк. Это родной отец украинского олигарха Евгения Черняка*. Беспалов лишь номинально стал владельцем заводов, выпускающих "Хортицу" в России после начала СВО. У экспертов, как писал Лайф, сложилось мнение об этой сделке как формальной, создающей лишь видимость отчуждения у Евгения Черняка активов в России.
Ранее и сам Евгений Черняк*, объявленный в розыск за финансирование ВСУ, был внесён в перечень террористов и экстремистов. По версии российских следователей, Черняк* перевёл ВСУ более ₽500 миллионов для террористической деятельности против России. А в июне 2023 года "водочный король" купил для украинских войск товары для боевых действий стоимостью более 90 миллионов рублей.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.