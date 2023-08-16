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16 августа, 18:22

Россиянам пояснили, когда силовикам разрешено чтение личной переписки

Эксперт Бедеров: Подозрения в терроризме позволяют силовикам читать переписку

Подозрения в терроризме дают сотрудникам правоохранительных органов внесудебный доступ к личной переписке россиян. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, речь идёт про все доступы к информации, содержащейся у провайдеров, операторов связи и крупных IT-компаний.

"Доступ к любой информации возможен, только если речь идёт о вопросе госбезопасности или борьбы с терроризмом. В этом случае чтение писем и сообщений может осуществляться до суда или с уведомлением суда в течение 24 часов после начала действий", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Комментируя идею МВД о доступе к переписке граждан, Бедеров отметил, что задача законопроекта силовиков состоит в том, чтобы выявить тех, кто не идентифицируется сейчас, но находится в России. В дальнейшем это позволит не обращаться в иностранные соцсети и VPN-сервисы, которые всё равно не захотят предоставлять российской стороне информацию.

В Совфеде прокомментировали идею МВД о праве читать переписку граждан без суда

В Совфеде прокомментировали идею МВД о праве читать переписку граждан без суда

Напомним, ранее СМИ узнали, что МВД России подготовило поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через Интернет. Таким образом МВД хочет получить доступ к переписке граждан без решения суда.

Обложка ©

Freepik / katemangostar

Наталья Исакова
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