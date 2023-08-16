Россиянам пояснили, когда силовикам разрешено чтение личной переписки

Подозрения в терроризме дают сотрудникам правоохранительных органов внесудебный доступ к личной переписке россиян. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, речь идёт про все доступы к информации, содержащейся у провайдеров, операторов связи и крупных IT-компаний.

"Доступ к любой информации возможен, только если речь идёт о вопросе госбезопасности или борьбы с терроризмом. В этом случае чтение писем и сообщений может осуществляться до суда или с уведомлением суда в течение 24 часов после начала действий", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Комментируя идею МВД о доступе к переписке граждан, Бедеров отметил, что задача законопроекта силовиков состоит в том, чтобы выявить тех, кто не идентифицируется сейчас, но находится в России. В дальнейшем это позволит не обращаться в иностранные соцсети и VPN-сервисы, которые всё равно не захотят предоставлять российской стороне информацию.