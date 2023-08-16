МВД может получить доступ к переписке граждан без разрешения суда

МВД России подготовило поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через Интернет. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Если соответствующие поправки будут приняты, то у сотрудников правоохранительных органов будет право до судебного решения получать удалённый доступ к данным (включая текстовые сообщения) из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан. В настоящее время для доступа к переписке и прочим данным МВД должно получить разрешение суда.

Инициативу в МВД объясняют тем, что всё больше преступлений сейчас совершается с помощью Интернета. В частности, с использованием VPN. К примеру, в прошлом году было выявлено более 522 тысяч подобных преступлений. У силовиков попросту не хватает инструментов для того, чтобы быстро собрать доказательства, поскольку эти данные можно уничтожить дистанционно.