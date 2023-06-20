Кибермошенникам в России могут начать блокировать счета без суда

МВД предложило дать правоохранителям возможность без суда блокировать расходные операции по счетам людей, подозреваемых в кибермошенничестве. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства. Соответствующие решения планируется принимать в случаях, "не терпящих отлагательства".

"Законопроектом предлагается дополнить УПК РФ статьёй 115, предусматривающей возможность... в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета (вклады, депозиты) использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток", — рассказали там.

В течение этого срока следователь обязан будет направить в суд ходатайство об аресте счёта или вынести постановление о его разблокировке. Владелец же сможет обжаловать решение правоохранителей, а также пользоваться своими иными средствами на счетах и услугами связи.

Причём, как утверждается, нововведение не повлечёт ограничения прав законопослушных граждан за счёт уведомления о таких решениях прокурора и суда. Большинство ведомств, с которыми МВД обсудило инициативу, поддержали её.