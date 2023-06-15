Мошенники в России начали использовать ChatGPT
Директор Kaspersky Кулашова: Мошенники в России начали использовать ChatGPT
Мошенники в России начали использовать программы искусственного интеллекта в фишинговых атаках, например ChatGPT. Об этом рассказала управляющий директор Лаборатории Касперского в России и странах СНГ Анна Кулашова в беседе с РИА "Новости".
По словам специалиста, искусственный интеллект обладает не только возможностями, но и несёт угрозы, ведь нейросеть способна быстро формировать и изменять наборы слов.
"Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше", — сказала Кулашова.
Кроме того, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Однако, заметила специалист, противодействовать таким атакам тоже можно.
Ранее Лайф писал, что ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-бота ChatGPT. Эксперты отметили, что под угрозой самостоятельность и здоровье людей.
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