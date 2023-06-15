Мошенники в России начали использовать ChatGPT

Мошенники в России начали использовать программы искусственного интеллекта в фишинговых атаках, например ChatGPT. Об этом рассказала управляющий директор Лаборатории Касперского в России и странах СНГ Анна Кулашова в беседе с РИА "Новости".

По словам специалиста, искусственный интеллект обладает не только возможностями, но и несёт угрозы, ведь нейросеть способна быстро формировать и изменять наборы слов.

"Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше", — сказала Кулашова.

Кроме того, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Однако, заметила специалист, противодействовать таким атакам тоже можно.