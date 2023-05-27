Россиянам рассказали, могут ли в стране полностью запретить ChatGPT
Адвокат Андреев: В России могут ввести мониторинг действий людей в ChatGPT
В России вряд ли полностью запретят работу чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, так как это невозможно. Более вероятно, что его частично ограничат, рассказал "Газете.ru" адвокат, председатель совета московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" Андрей Андреев.
Эксперт объяснил, что полный запрет невозможен из-за того, что это технология, а не конкретный сайт или приложение. Однако некие ограничения возможны при введении соответствующих поправок в законодательство.
"Есть официальный сайт OpenAI, но разработчик и так заблокировал российских пользователей — и воспользоваться чат-ботом без ухищрений вроде покупки иностранного номера и смены IP-адреса при помощи VPN не получится", — рассказал Андреев.
По его словам, ситуация усложняется тем, что у ChatGPT появилось множество клонов в виде ботов в соцсетях, и от них всех избавиться невозможно.
Ранее нейросеть ChatGPT по просьбе аспиранта составила рейтинг лучших государств за всю историю человечества. И название, оказавшееся на первом месте, шокировало бедного студента. Приложение захотело жить в СССР.
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