Россиянам рассказали, могут ли в стране полностью запретить ChatGPT

В России вряд ли полностью запретят работу чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, так как это невозможно. Более вероятно, что его частично ограничат, рассказал "Газете.ru" адвокат, председатель совета московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" Андрей Андреев.

Эксперт объяснил, что полный запрет невозможен из-за того, что это технология, а не конкретный сайт или приложение. Однако некие ограничения возможны при введении соответствующих поправок в законодательство.

"Есть официальный сайт OpenAI, но разработчик и так заблокировал российских пользователей — и воспользоваться чат-ботом без ухищрений вроде покупки иностранного номера и смены IP-адреса при помощи VPN не получится", — рассказал Андреев.

По его словам, ситуация усложняется тем, что у ChatGPT появилось множество клонов в виде ботов в соцсетях, и от них всех избавиться невозможно.