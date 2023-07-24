ЦБ зафиксировал в России рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

В России выросло количество финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. В Центробанке (ЦБ) рассказали, что за первое полугодие 2023 года ущерб от таких пирамид может составлять до пяти-шести миллионов долларов.

При этом улучшается система для выявления таких финансовых пирамид. В основном они действуют в Интернете, заявили в регуляторе.

"Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях", — рассказали в Центробанке газете "Известия".

Там указали, что мошенники пользуются интересом жителей РФ к дополнительному заработку. Более 22% таких проектов привлекали пользователей наживкой быстрого заработка внутри игры, без какого-либо соревнования.

Сейчас существуют более 100 разновидностей таких игр. Об этом рассказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. Чаще всего людей завлекают так называемыми симуляторами бизнеса.