ЦБ зафиксировал в России рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
В России выросло количество финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. В Центробанке (ЦБ) рассказали, что за первое полугодие 2023 года ущерб от таких пирамид может составлять до пяти-шести миллионов долларов.
При этом улучшается система для выявления таких финансовых пирамид. В основном они действуют в Интернете, заявили в регуляторе.
"Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях", — рассказали в Центробанке газете "Известия".
Там указали, что мошенники пользуются интересом жителей РФ к дополнительному заработку. Более 22% таких проектов привлекали пользователей наживкой быстрого заработка внутри игры, без какого-либо соревнования.
Сейчас существуют более 100 разновидностей таких игр. Об этом рассказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. Чаще всего людей завлекают так называемыми симуляторами бизнеса.
Ранее Лайф рассказывал о том, что более 18 тысяч жителей разных регионов России стали жертвами финансовой пирамиды "Лайф из гуд". Люди отдали свыше 15 миллиардов рублей.
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