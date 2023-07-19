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19 июля, 10:53

В России можно будет рассчитываться цифровым рублём

Совет Федерации одобрил базовый закон о цифровом рубле

Совет Федерации на заседании в среду, 19 июля, одобрил базовый закон о введении и регулировании цифрового рубля. Он станет третьей формой национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями.

Оператором платформы цифрового рубля, в соответствии с документом, будет Центробанк. Он займётся открытием и ведением счетов в национальной цифровой валюте. Кроме того, закон регулирует вопросы завещательного распоряжения цифровыми рублями, а также возможность срочной выдачи принадлежавших наследодателю цифровых рублей, учитываемых на счёте, для осуществления расходов на его достойные похороны.

Экономист рассказал о преимуществах цифрового рубля и когда его ждать

Экономист рассказал о преимуществах цифрового рубля и когда его ждать

Напомним, 11 июля ГД приняла закон о цифровом рубле. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. В Центробанке считают, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.

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Марина Калегина
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