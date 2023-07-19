В России можно будет рассчитываться цифровым рублём

Совет Федерации на заседании в среду, 19 июля, одобрил базовый закон о введении и регулировании цифрового рубля. Он станет третьей формой национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями.

Оператором платформы цифрового рубля, в соответствии с документом, будет Центробанк. Он займётся открытием и ведением счетов в национальной цифровой валюте. Кроме того, закон регулирует вопросы завещательного распоряжения цифровыми рублями, а также возможность срочной выдачи принадлежавших наследодателю цифровых рублей, учитываемых на счёте, для осуществления расходов на его достойные похороны.